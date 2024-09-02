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رغب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو مدرب اتحاد جدة السابق أن يعتمد على مواطنه جوتا إلا أن عدم التوفيق تسبب في خفض قيمته السوقية من 13 مليون يورو إلى تسعة ملايين خلال أقل من عام.

وانتقل جوتا نهائيا إلى نادي ستاد رين الفرنسي يوم الجمعة بعد موسم واحد في اتحاد جدة شهد خوضه 25 مباراة وتسجيل 5 أهداف وصناعة هدف واحد.

انطلق موسم جوتا الماضي باحتسابه أحد اللاعبين الأجانب غير المسجلين للمشاركة في بطولة دوري روشن السعودي ليشارك في أول 5 جولات مع نونو مسجلا هدفا وحيدا في مرمى الوحدة قبل نهاية الفترة الصيفية ويسحب اسمه من قائمة الأجانب المخصصة للدوري ويغيب دوريا حتى الجولة الـ23 في شهر مارس الماضي.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أقيل نونو سانتو من تدريب الاتحاد وعين بدلا منه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي قاد الفريق الغربي 33 مواجهة منها أعاد خلالها البرتغالي إلى القائمة المحلية في فترة الانتقالات الشتوية.

ولعب جوتا مع غاياردو 18 مباراة من نوفمبر حتى مايو بين أساسي واحتياطي سجل خلالها 4 أهداف وصنع واحدا.