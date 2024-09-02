صلاح يتألق ويقود ليفربول لعبور محطة مانشستر يونايتد

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سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا وصنع هدفين، ليقود ليفربول لفوز كبير 3-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد في مباراة قمةبالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

ووضع لويس دياز ليفربول في المقدمة في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة عرضية من محمد صلاح من يمين منطقة الجزاء قابلها دياز برأسية في الشباك.

وضاعف دياز النتيجة بعد سبع دقائق أخرى من تمريرة متقنة من صلاح قابلها بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء، سكنت أسفل يسار المرمى.

وأكمل صلاح ثلاثية فريقه في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة من دومينيك سوبوسلاي سددها النجم المصري بلمسة واحدة بالقدم اليسرى في الشباك من على حدود منطقة الجزاء.‭ ‬ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات بالتساوي مع مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة، بينما يحتل مان يونايتد المركز 14 بثلاث نقاط.