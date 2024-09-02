قمة يوفنتوس وروما تنتهي من دون أهداف

A + A -

تعادل يوفنتوس من دون أهداف مع ضيفه روما في مباراة قمة بالدوري الإيطالي، الأحد، ليخسر فريق المدرب تياغو موتا أول نقاطه هذا الموسم.

وجاءت أبرز الفرص الواعدة في المباراة قبل نهاية الشوط الأول، حين سدد دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس من أول لمسة داخل المنطقة، لكن حارس روما تصدى للمحاولة.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري برصيد 7 نقاط، متساويا مع إنتر ميلان المتصدر وتورينو صاحب المركز الثالث وأودينيزي الرابع.

وخرج روما من منطقة القاع إلى المركز 17 برصيد نقطتين، بعد أن حصل على نقطة واحدة من تعادل سلبي مع كالياري أعقبته هزيمة الأسبوع الماضي على أرضه أمام إمبولي 2-1.