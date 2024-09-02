صلاح: ألعب موسمي الأخير مع ليفربول

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قال نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إن إدارة ناديه لم تتحدث معه بشأن تجديد عقده، لذلك اعتبر أن الموسم الجاري سيكون الأخير له في "أنفيلد".

وفي حديثه بعد فوز ليفربول 3-0 على مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، الأحد، قال صلاح: "أمضيت صيفا جيدا وكان لديّ وقت طويل لنفسي لمحاولة البقاء إيجابيا، لأنه كما تعلمون هذا هو آخر عام لي في النادي".

وساهم صلاح (32 عاما) بقوة في فوز فريقه على الغريم مانشستر يونايتد، حيث صنع الهدفين الأول والثاني وسجل الثالث.

وتابع في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس": "أريد فقط الاستمتاع بالموسم الأخير ولا أريد التفكير فيه. أشعر أنني حر في لعب كرة القدم، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث العام المقبل".

صلاح، الذي ينتهي عقده في يوليو المقبل، يلعب لليفربول منذ صيف 2017، عندما وقع من روما الإيطالي مقابل مبلغ قياسي للنادي آنذاك.

وأضاف: "عندما دخلت المباراة، قلت إنها قد تكون المرة الأخيرة (التي ألعب فيها هنا في أولد ترافورد مع ليفربول). لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن العقود، لذلك أنا ألعب موسمي الأخير وأنظر ماذا سيحدث في نهاية الموسم".

وعن مستقبله قال: "حتى الآن لا نعرف لأي ناد سألعب، لكن حتى الآن نعم هي مباراتي الأخيرة هنا مع ليفربول. الأمر ليس متروكا لي لكن لا أحد يتحدث معي بشأن عقد مع النادي. سنرى".

وكان ليفربول عرضا رفض شفهيا بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه إسترليني لصلاح من الاتحاد السعودي، في نهاية فترة الانتقالات الصيفية عام 2023.