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مبابي يفتتح سجله التهديفي في الليغا

2
SEPTEMBER
2024
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افتتح كيليان مبابي مسيرته التهديفية مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، عندما سجل ثنائية قاد بها الفريق لفوز صعب على ريال بيتيس، الأحد.
 
وسجل مبابي ثنائيته في الشوط الثاني، ليحقق الفريق الملكي حامل لقب الدوري ثاني انتصار له بالمسابقة هذا الموسم.
 
وهيمن ريال مدريد على الكرة، لكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع بيتيس المنظم حتى الدقيقة 67، عندما سجل مبابي هدفا من مسافة قريبة مستغلا تمريرة رائعة بالكعب من زميله لاعب الوسط فيدريكو فالفيردي.
 
وحسم قائد منتخب فرنسا الفوز في الدقيقة 75 من علامة الجزاء، بعدما عرقل حارس المرمى روي سيلفا مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور داخل المنطقة.
 
وتقدم ريال مدريد إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر.
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