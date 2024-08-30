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مع قرب انتهاء عقده.. صلاح يكشف ما يدور في ذهنه

30
AUGUST
2024
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تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن إمكانية تمديد عقده مع فريقه الإنجليزي، مع قرب انتهاء العقد بنهاية الموسم الجاري.
ويحق لصلاح التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل، على أن ينضم إليه الموسم المقبل مجانا.
 
وقال صلاح عبر سكاي سبورتس: "تمديد عقدي مع ليفربول؟ لا أفكر في الأمر كثيرًا، لقد تبقى لي موسم واحد. دعونا نستمتع به".
 
وأضاف: "لا أفكر في العقد الجديد الآن، لا أفكر في أي شيء. لا أريد التفكير في العام المقبل أو المستقبل. دعونا نستمتع بالموسم، وسنرى".
 
وأكمل قائد منتخب مصر: "كل أسبوع هو أهم شيء، فقط أفكر في كل مباراة تلو الأخرى لأشعر بالسعادة هنا وهذا كل شيء".
 
وتألق صلاح في أول جولتين بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، وهز شباك إبسويتش تاون وبرينتفورد.
 
وكسر صلاح لعنة الجولة الثانية والتي لازمته في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لليفربول، إذ لأول مرة في مسيرته يسجل في أول جولتين بالمسابقة.
 
وارتقى صلاح للمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول تاريخيا على ملعب أنفيلد برصيد 118 هدفا متفوقا على روبي فاولر، قائمة يتصدرها أيان راش برصيد 185 هدفا.
 
ولأول مرة يسجل صلاح في أول مباراتين من الموسم في الدوري الإنجليزي بمسيرته، كما أصبح أكثر من ساهم بأهداف في شباك برينتفورد في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.
 
أرقام محمد صلاح
 
بدأ النجم المصري موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.
 
ساهم صلاح في 128 هدفا خلال 128 مباراة على ملعب أنفيلد بتسجيل 93 هدفا وصناعة 35 في الدوري الإنجليزي فقط.
 
في 351 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 213 هدفا وصنع 88 هدفا.
 
توج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.
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