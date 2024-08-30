قادما من يوفنتوس.. ليفربول يضم بديل محمد صلاح

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انتقل الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا رسميا إلى نادي ليفربول قادما من يوفنتوس مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني (13.2 مليون دولار) يوم الخميس.

كييزا (26 عاما) نجل مهاجم إيطاليا السابق إنريكو كييزا، هو أول لاعب خط وسط يضمه ليفربول منذ وصول المدير الفني الجديد آرني سلوت خلا نافذة الانتقالات الأخيرة.

وتألق المهاجم مع منتخب إيطاليا (51 مباراة) خلال كأس أوروبا في 2021، وصولا إلى الانتصار في مباراتها النهائية على إنجلترا بركلات الترجيح في ويمبلي، قبل أن تتباطأ مسيرته بسبب إصابات مختلفة.

وسجّل لفريق "السيدة العجوز" 9 أهداف في 33 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وهو النادي الذي كان يرتبط معه بعقد حتى 2025، بيد أن المدرب الجديد تياغو موتا لم يستدعه منذ بداية الموسم الجديد.

ولم يُعلَن عن قيمة الصفقة، لكن الصحافة الإنجليزية قدّرت أنها قد تصل إلى 12.5 مليون جنيه استرليني، بما في ذلك المكافآت، أي ما يعادل 15 مليون يورو.

وتتضمن الصفقة الخاصة بكيزا أيضا سداد ليفربول 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار) كمكافآت تعتمد في المقام الأول على أداء الفريق.

انضم كييزا إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا في أكتوبر 2020 مقابل 50 مليون يورو (60 مليون دولار آنذاك) وتألق مع منتخب إيطاليا في حملته نحو لقب بطولة أمم أوروبا في العام التالي.

وتعرض لإصابة في الرباط الصليبي في يناير 2022، وغاب عن الملاعب لمدة 10 أشهر، لكنه عاد للمنتخب الإيطالي ولعب 4 مباريات في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال كييزا: "أنا سعيد للغاية للانضمام إلى ليفربول. عندما اتصل بي (المدير الرياضي) ريتشارد هيوز وقال؛ هل تريد الانضمام إلى ليفربول؟ ، واتصل بي المدرب، قلت نعم على الفور، لأنني أعرف تاريخ هذا النادي، وأعرف ما يمثله للجماهير".

وأضاف: "لذا، أنا سعيد للغاية ولا أطيق الانتظار للبدء".

يستطيع كييزا، الذي كان في العام الأخير من عقده مع يوفنتوس، اللعب على الجناحين الأيسر أو الأيمن في مركز محمد صلاح ولويس دياز.

وبات الإيطالي ثاني تعاقدات سوق الانتقالات الصيفي للنادي الإنجليزي بعد حارس مرمى منتخب جورجيا الأول جورجي مامارداشفيلي من فالنسيا الإسباني والذي سينتقل إلى "أنفيلد" في بداية الموسم المقبل.