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"فرعون خاص بنا".. نيس الفرنسي يعلن تعاقده مع مدافع الأهلي

30
AUGUST
2024
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أعلن نيس الفرنسي، الخميس، رسميا تعاقده مع مدافع الأهلي المصري محمد عبد المنعم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الموقع الرسمي لنادي "نيس" إن اللاعب المصري وقع عقدا لمدة 4 سنوات إلى غاية عام 2028.
 
ونقل المصدر عن عبد المنعم قوله: "لقد اخترت الانضمام إلى نيس من أجل الارتقاء إلى مستوى جديد في مسيرتي المهنية".
 
وأضاف: "أشكر النادي على ثقته بي وأشكر الأهلي على جعل هذا الانتقال ممكنا. سأبذل قصارى جهدي لجعل المشجعين فخورين ولمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".
 
كما نشرت صفحة النادي الفرنسي مقطع فيديو لتقديم اللاعب، وأرفقته بعبارة "‎الآن، نيس أصبح لديها الفرعون الخاص بها".
 
وقبل نحو 13 يوما، أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الناديين توصلا إلى صفقة انتقال بقيمة 4 ملايين يورو إضافة إلى مليون مكافأة لعبد المنعم.
 
وتوصل الناديان لأرضية مشتركة بشأن طريقة تسديد المبلغ، ليقطع نيس الطريق على بولونيا الإيطالي، الذي كان يرغب في ضم اللاعب.
 
ويبلغ عبد المنعم من العمر 25 عاما ويعتبر ركيزة أساسية في دفاع الأهلي ومنتخب مصر وتميز بأهدافه المؤثرة مع العملاق القاهري خاصة في دوري أبطال أفريقيا.
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