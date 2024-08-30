تعثر جديد لريال مدريد.. ومبابي "باهت"

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أفلت ريال مدريد من الهزيمة الأولى له في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، وتعادل 1-1 مع مضيفه لاس بالماس، الخميس، ضمن الجولة الثالثة.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 69، بعد أن تقدم لاس بالماس بهدف مبكر سجله ألبرتو موليرو، في مباراة ظهر خلالها نجم الملكي الجديد كيليان مبابي بأداء باهت.

وافتتح موليرو التسجيل للاس بالماس في الدقيقة الخامسة، عندما تلقى عرضية وراوغ الدفاع داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة من الشباك.

وأهدر لاس بالماس عدة فرص كانت كفيلة بتعزيز تقدمه، في ظل ارتباك في دفاع ريال مدريد.

ونجح حامل اللقب في إدراك التعادل عن طريق فينيسيوس، من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر لمسة يد للمدافع أليكس سواريز.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، متأخرا بفارق 4 نقاط خلف المتصدر برشلونة.

وسجل مبابي هدفا وحيدا حتى الآن في 4 مباريات مع ريال مدريد، هو هدفه في مرمى أتالانتا الإيطالي في السوبر الأوروبي، بينما لم يحرز أي أهداف في "الليغا".