بالتفاصيل - هذا ما أسفرت عنه نتائج قرعة دوري أبطال اوروبا لموسم 2024 - 2025

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أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2024 – 2025 عن مواجهات قوية أبرزها مواجهات لمانشستر سيتي ضد إنتر ميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وأجريت القرعة، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بنظام إلكتروني للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا لتحديد 8 مواجهات لكل فريق يشارك في مرحلة الدوري.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعديلًا على نظام البطولة القارية بداية من الموسم الحالي، بعدما قرر رفع عدد الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات "قبل الأدوار الإقصائية من 32 إلى 36 فريقًا".

نتائج القرعة:

مانشستر سيتي سيواجه أندية إنتر وباريس سان جيرمان وكلوب بروج ويوفنتوس وفاينورد وسبورتينغ وسبارتا براغ سلوفان براتيسلافا في مرحلة الدوري

برشلونة سيواجه أندية بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وأتالانتا وبنفيكا ويونغ بويز والنجم الأحمر وبريست وموناكو في مرحلة الدوري

ريال مدريد سيواجه أندية بوروسيا دورتموند وليفربول وميلان وأتالانتا وزالتسبورغ وليل وشتوتغارت وبريست في مرحلة الدوري

باريس سان جيرمان سيواجه أندية مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتليتيكو مدريد وآرسنال وبي إس في اَيندهوفن و زالتسبورغ وجيرونا وشتوتغارت في مرحلة الدوري.

ليفربول سيواجه أندية ريال مدريد ولايبتسيغ وباير ليفركوزن وميلان وليل و بي إس في اَيندهوفن وبولونيا وجيرونا في مرحلة الدوري.

يوفنتوس سيواجه أندية مانشستر سيتي ولايبتسيغ وبنفيكا وكلوب بروج وبي إس في اَيندهوفن وليل وشتوتغارت وأستون فيلا.

بايرن ميونيخ سيواجه أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة وبنفيكا و شاختار دونيتسك ودينامو زغرب وفاينورد وسلوفان براتيسلافا وأستون فيلا

إنتر سيواجه أندية لايبتسيغ وآرسنال والنجم الأحمر وموناكو ومانشستر سيتي وباير ليفركوزن ويونغ بويز وسبارتا براغ.

آرسنال سيواجه أندية باريس سان جيرمان وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وموناكو وإنتر وأتالانتا وسبورتينغ وجيرونا.

ميلان سيواجه ليفربول وكلوب بروج والنجم الأحمر وجيرونا وريال مدريد وباير ليفركوزن ودينامو زغرب وسلوفان براتيسلافا.



وفي باقي المستويات، سيلتقي نادي يوفنتوس الإيطالي الناشط في المستوى الثاني ضد مانشستر سيتي في أهم مبارياته، ويلعب ميلان ضد ريال مدريد وليفربول وأرسنال أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

باير ليفركوزن سيصطدم مع أندية إنتر ميلان وليفربول وميلان، بينما يواجه أتلتيكو مدريد فريقي باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن في أهم المباريات التي ستلعبها مباريات هذا المستوى بنظام الذهاب والإياب أيضًا.

وبالنسبة لأندية المستوى الثالث، يلعب فينورد روتردام الهولندي المتوج بلقب البطولة عام 1970 ضد مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، أما مواطنه بي. إس. في آيندهوفن الفائز باللقب عام 1988 سيلاقي ليفربول وباريس سان جيرمان.

وفي المستوى الرابع الذي ينشط فيه أستون فيلا الإنجليزي صاحب لقب بطولة دوري أبطال أوروبا عام 1982، فإنه سيواجه ناديي بايرن ميونخ ويوفنتوس في الدور الأول.