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بعد اتهامات الحظ.. النيجيري يعود للتقليل من أرقام صلاح

29
AUGUST
2024
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عاد ياكوبو أبيجيني أسطورة كرة القدم النيجيرية للتقليل من النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، معتبراً الأخير ليس أفضل لاعبي إفريقيا عبر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وهاجم ياكوبو لاعب إيفرتون السابق صلاح في فبراير الماضي عندما وصفه بـ"عديم الموهبة" وأن أهدافه ناتجة عن الحظ.
 
وقال ياكوبو في حوار مع "إي إس بي إن إفريقيا": الدوري الإنجليزي الممتاز حظي بتواجد الكثير من اللاعبين الأفارقة المميزين، لكن لا يمكن القول بأن محمد صلاح أفضلهم، لأنه بعيد للغاية عن الإيفواري ديديه دروغبا الذي كانت مشاهدته في الملعب تجلب المتعة.
 
وسجل صلاح 159 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال 264 مباراة، بينما سجل النجم الإيفواري 104 أهداف في عدد 10 مباريات أقل.
 
 
وواصل: صحيح أن صلاح حطم رقم دروغبا في عدد الأهداف، لكن اختياره كأعظم لاعب إفريقي في تاريخ المسابقة غير منطقي بالنسبة لي، على الأقل في الوقت الحالي.
 
ويعتبر صلاح خامس هدافي ليفربول عبر التاريخ، وعاشر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 159 هدفاً وكان عنصراً هاماً في فوز فريقه ببطولة الدوري موسم 2019-2020 لأول مرة منذ 30 عاماً.
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