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أنشيلوتي يفصح عن رأيه في مبابي.. والبداية الصعبة

29
AUGUST
2024
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اعتبر مدرب ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن "الوقت ليس مناسباً للقلق" بشأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك في إطار رده على سؤال بشأن البداية الصعبة للاعبه خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء.
وتعرّض مبابي، الذي سجل هدفا في ظهوره الأول مع "الملكي" في مباراة الكأس السوبر الأوروبية، لكنه لم يجد طريق المرمى في الدوري الإسباني لكرة القدم على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت أمامه في مواجهتي مايوركا (1-1) وبلد الوليد (3-0) في المرحلتين الأوليين، إلى انتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية على أدائه.
 
وقال أنشيلوتي: "آخر هدف سجله كان في 14 أغسطس في نهائي الكأس السوبر الأوروبية أمام أتالانتا الإيطالي. نحن في 28 أغسطس وقد مرّ أسبوعان فقط منذ ذلك الحين، لذا ليس الوقت المناسب للقلق. إنه سعيد جدا هنا ويريد التسجيل في المباراة المقبلة".
 
وتابع: "إنه يتطور يوما بعد يوم، وهو متحمس ومتواضع للغاية، ويتدرب ويتأقلم بشكل جيد جدا".
 
وأقر المدرب الإيطالي أن فريقه لا يزال في مرحلة تأقلم خاصة بعد رحيل لاعب الوسط المؤثر الألماني المعتزل توني كروس، لكنه أكد أن الفريق يمتلك "الكثير من القدرات الهجومية" مع المهاجم الفرنسي واللاعبين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.
 
وأكمل: "صحيح أننا لسنا في أفضل حالاتنا في الوقت الحالي، لكننا سجلنا 6 أهداف في 3 مباريات. لن يكون تسجيل الأهداف مشكلة أبدا هنا، ولم يكن كذلك أبدا".
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