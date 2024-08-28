الهلال السعودي يخطف كانسيلو من مانشستر سيتي

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أعلن نادي الهلال بطل الدوري السعودي تعاقده رسميا مع البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "جواو كانسيلو يعلو من قمم الكوكب.. إلى الهلال".

ووصل فهد بن نافل رئيس شركة نادي الهلال غير الربحية إلى العاصمة الفرنسية باريس صباح الثلاثاء من أجل الحصول على توقيع كانسيلو.

وتم الاتفاق بين إدارتي الهلال وسيتي على جميع بنود الصفقة وكان يتبقى توقيع كانسيلو رسميا على العقد.

وتأتي صفقة انضمام كانسيلو (30 عاما) إلى صفوف الهلال بعد رحيل سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي رسميا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يكون عقد كانسيلو مع الهلال لمدة 3 سنوات حتى 2027.