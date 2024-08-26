living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيع قميص نجم البيسبول بايب روث بـ"30 مليون دولار"

26
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد مرور ما يقرب من قرن من الزمان منذ أطلق بايب روث العنان لمضربه خلال بطولة العالم عام 1932، قد يباع القميص الذي ارتداه لاعب فريق نيويورك يانكيز عندما سجل هدفا في المزاد بمبلغ يصل إلى 30 مليون دولار.
 
وستعرض دار هيريتيج للمزادات القميص مساء السبت في دالاس بالولايات المتحدة، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.
 
جاءت ضربة بايب روث الشهيرة والمثيرة للجدل والتي تم تقليدها في كثير من الأحيان عندما واجه فريق يانكيز فريق شيكاغو كابس في المباراة الثالثة من بطولة العالم في ملعب ريغلي في شيكاغو في الأول من أكتوبر عام 1932.
 
في الشوط الخامس، أشار روث إلى الكرة أثناء الضرب ثم ضرب الكرة خارج الملعب على رامي فريق شيكاغو كابس تشارلي روت.
 
فاز فريق يانكيز بالمباراة 7-5 واكتسح فريق كابس في اليوم التالي ليفوز بالسلسلة.
 
كانت تلك خر بطولة عالمية لروث، وكانت "الضربة الحاسمة" هي آخر ضربة له في بطولة عالمية، كما قال مايك بروفينزال، مدير الإنتاج في قسم الرياضة في هيريتيج.
 
وأضاف بروفينزال: "عندما يمكنك ربط عنصر مثل هذا بشخصية مهمة وأهم لحظة في حياتهم، فهذا ما يبحث عنه هواة الجمع حقًا".
 
من جانبها قالت هيريتيج إن روث أعطى قميص الطريق لأحد أصدقائه في لعبة الغولف في فلوريدا حوالي عام 1940 وظل في تلك العائلة لعقود من الزمن.
 
وأوضحت أنه في أوائل التسعينيات، باعته ابنة ذلك الرجل، ثم بيع في مزاد عام 2005 مقابل 940 ألف دولار، وأرسله ذلك المشتري إلى هيريتيج هذا العام.
 
في عام 2019، بيع أحد قمصان الطريق لروث التي يرجع تاريخها إلى عام 1928-1930 مقابل 5.64 مليون دولار في مزاد أقيم في ملعب يانكي، كان هذا القميص جزءا من مجموعة من البنود التي عرضتها عائلة روث للبيع.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   