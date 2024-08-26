مان سيتي ينتفض أمام إبسويتش تاون.. ويونايتد يتعرض لأول هزيمة

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تعرض مانشستر يونايتد، السبت، لأول هزيمة له هذا الموسم في ثاني جولات الدوري الإنجليزي لكرة القدم على يد برايتون، فيما انتفض مانشستر سيتي أمام إبسويتش تاون وحول هزيمته إلى فوز عريض.

وافتتح داني ويلبيك التسجيل لبرايتون في الدقيقة (32) وعادل الإيفواري أماد ديالو ليونايتد في الدقيقة (60)، قبل أن يخطف بيدرو النقاط الثلاث في الدقيقة (90+5).

ورفع برايتون رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه على مضيفه إيفرتون 3-0 في المرحلة الأولى، فيما تلقى يونايتد الخسارة الأولى بعد الفوز على فولهام 1-0.

من جانبه، حول مانشستر سيتي تأخره على ملعبه بهدف أمام إبسويتش تاون إلى فوز عريض (4-1).

وتقدم إبسويتش بهدف عن طريق سامي سموديكس في الدقيقة 7، قبل أن يحرز السيتي ثلاثة أهداف خلال 4 دقائق عن طريق هالاند ودي بروين في الدقائق (12) و(14) و(16)، قبل أن يعود هالاند ويحرز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة (88).

وتصدر مانشستر سيتي ترتيب البريميرليغ برصيد 6 نقاط، فيما احتل إبسويتش المركز 19 بلا نقاط.