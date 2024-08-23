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مدرب إنجلترا: أرجوكم.. اذكروني بالخير قبل وفاتي

23
AUGUST
2024
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يأمل السويدي سفين غوران إريكسون المدير الفني الأسبق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم ، والذي يعاني من مرض السرطان أن يتم تذكره كشخص جيد.
 
وتنحى إريكسون (76 عاماً) من منصبه كمدير رياضي لفريق كارلستاد السويدي في فبراير 2023 بسبب مضاعفات مرض السرطان.
 
وكشف مدرب لاتسيو السابق في يناير الفائت أنه لن يعيش أكثر من عام في أفضل الحالات بسبب إصابته بسرطان البنكرياس.
 
وخلال حديثه في نهاية الفيلم الوثائقي "سفين" الذي سيصدر عن "أمازون برايم فيديو" ، وكما ورد في صحيفة "ميرور" :"حظيت بحياة جيدة. أعتقد أننا جميعا خائفون من اليوم الذي سنموت فيه، ولكن الحياة تتعلق بالموت أيضا، يجب أن تتعلم تقبل هذا لأن هذه هي طبيعة الحياة. أتمنى أن يقول الناس في النهاية، نعم، كان رجلا طيبا، ولكن لن يقول الجميع هذا.
 
وأردف: أتمنى أن تتذكروني كشخص إيجابي يحاول فعل ما في وسعه. لا تحزنوا، ابتسموا. شكرا على كل شيء، المدربين، اللاعبين، الجماهير، كان ذلك مذهلا. اعتنوا بأنفسكم واعتنوا بحياتكم. وعيشوها. وداعا.
 
وأصبح إريكسون أول مدرب أجنبي يتولى تدريب المنتخب الإنجليزي في عام 2001 وبعدها قاد الفريق للوصول لدور الثمانية في نسختين ببطولة كأس العالم ومرة في بطولة كأس أوروبا قبل رحيله عام 2006.
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