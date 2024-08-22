فيل فودين يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا

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فاز فيل فودين مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء بجائزة لاعب العام التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين.

ولعب فودين دورا محوريا في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا في إنجاز غير مسبوق.

وساهم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 26 هدفا الموسم الماضي، مسجلا 19 وصانعا 8 لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي حسم اللقب على حساب أرسنال في اليوم الأخير من الموسم.

وقال فودين "الفوز بهذه الجائزة هو أمر خاص جدا. أنا فخور جدا وممتن. أن يتم تكريمك بهذه الطريقة من طرف زملائك المحترفين يعني كل شيء، كما أود أن أشكر كل من صوّت لي".

وأضاف "أودّ أيضا التقدّم بشكر خاص من بيب، مدرب في سيتي وجميع زملائي في الفريق لأنهم يساعدونني في محاولة التحسّن كل يوم".

وضع فودين نصب عينيه التتويح بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة تواليا، بعد أن بدأ سيتي حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 2-0 على تشلسي الأحد.

وأضاف "كان الموسم الماضي موسما مميزا للغاية للجميع في النادي، لكن تركيزنا منصب بشكل كامل على محاولة تحقيق المزيد من النجاح هذا الموسم".

وفاز فودين بجائزة أفضل لاعب في الدوري لموسم 2023-2024، كما اختير أفضل لاعب من طرف رابطة كتّاب كرة القدم.

وتفوّق فودين على زميليه في الفريق النرويجي إرلينغ هالاند والإسباني رودري، إضافة إلى كول بالمر لاعب سيتي السابق وتشلسي الحالي، مارتن أوديغارد لاعب أرسنال وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا.

ونال بالمر جائزة أفضل لاعب واعد التي تمنحها الرابطة عينها، علما أنها المرة الأولى التي يفوز بالجائزتين لاعبان إنكليزيان منذ واين روني وجيمس ميلنر في موسم 2009-2010.