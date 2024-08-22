living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مغامرة برشلونة تنتهي مبكرا.. عودة "القائد" إلى مان سيتي

22
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توصّل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مع لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان للعودة إلى صفوف النادي بعد موسم واحد قضاه في برشلونة الإسباني، وفقا لتقارير صحافية.
 
وسيوقّع غوندوغان (33 عاما) عقدا مع سيتي لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم ثان، ضمن صفقة انتقال حر، بحسب موقع "ذي أثلتيك".
 
وسيتخلّى الألماني الذي أعلن الثلاثاء اعتزاله الدولي، عن رواتب العامين المتبقيين مع برشلونة بهدف تسهيل هذه الخطوة، علما أن السنة الثالثة في عقده فُعّلت الموسم الماضي عندما شارك في أكثر من 60 بالمئة من مباريات الفريق، بحسب المصدر.
 
وانضم غوندوغان إلى برشلونة في الصيف الماضي حيث لعب 36 مباراة ضمن مختلف المسابقات، لكن أُبلغ أنه ليس ضمن خطط المدرب الجديد مواطنه هانزي فليك، بديل تشافي هيرنانديس.
 
وأشار موقع "ذي أثلتيك" إلى أن اللاعب تواصل مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا وأن الأخير أعطى الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.
 
وارتدى غوندوغان قميص سيتي في 188  مباراة، مساهما بتحقيق لقب الدوري خمس مرات، إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، حيث كان قائد النادي وقتها.
 
ولم يتعاقد سيتي الذي بدأ موسمه في الدوري بالفوز على مضيفه تشلسي 2-0، سوى مع البرازيلي سافينيو، في حين انتقل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.
 
وأشار غوندوغان الثلاثاء في قراره الاعتزال الدولي إلى شعوره "ببعض الإرهاق"، مضيفا "بعد أسابيع من التفكير، توصّلت إلى قناعة بأن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   