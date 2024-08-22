نوير يخلع القفاز الدولي

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وضع حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير حدا لمسيرته مع المنتخب الألماني عن عمر 38 عاما، حسبما أعلن الأربعاء، منهيا بذلك مشوارا خاض خلاله 124 مباراة بألوان "مانشافت" الذي أحرز معه لقب مونديال 2014.

وقال نوير في مقطع فيديو على "إنستغرام": "بعد مناقشات طويلة ومكثفة مع عائلتي وأصدقائي، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب. أي شخص يعرفني يعرف أن قرارا من هذا النوع لم يكن سهلا بالنسبة لي".

وسبق لنوير أن كشف قبل كأس أوروبا التي استضافتها بلاده هذا الصيف وودعتها من ربع النهائي بالخسارة أمام إسبانيا 1-2، أنه سيحسم مستقبله مع المنتخب بعد النهائيات القارية التي كانت المشاركة الكبرى الثامنة له بألوان بلاده.

وبذلك، تكون الخسارة أمام إسبانيا في الخامس من يوليو في شتوتغارت المشاركة الأخيرة لنوير بألوان المنتخب، الذي بدأ معه مشواره في الثاني من يونيو 2009 في مباراة ودية ضد الإمارات.

ويحتل نوير المركز الخامس على لائحة أكثر المشاركين مع المنتخب الألماني بـ124 مباراة، بفارق 26 عن صاحب الرقم القياسي لوثار ماتيوس.

وخلافا لألقابه الكثيرة مع بايرن ميونيخ الذي توج معه بالدوري الألماني 11 مرة متتالية بين 2013 و2023 والكأس المحلية 5 مرات وكل من دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية وكأس السوبر الأوروبية مرتين، يبقى لقب مونديال 2014 في البرازيل التتويج الوحيد لنوير بألوان المنتخب الوطني.