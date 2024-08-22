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سعيا للمليار.. رونالدو يدشن قناة يوتيوب

22
AUGUST
2024
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أطلق أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو قناته الخاصة على "يوتيوب"، لتنضم إلى حساباته على منصات التواصل الاجتماعي التي تشمل "إنستغرام" و"فيسبوك" و"إكس".
 
ويعد لاعب النصر السعودي حاليا الشخص الأكثر متابعة على الشبكات الاجتماعية، بـ917 مليون متابع عبر المنصات المختلفة، بينما يسعى إلى إكمال هذا الرقم إلى المليار.
 
والقناة التي تسمى "UR"، ستشهد أحاديث اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما "شغفه الأعظم" في إشارة إلى كرة القدم، وفقا للإعلان الترويجي لها، بالإضافة إلى "اهتماماته الأخرى، بما في ذلك الأسرة والصحة والتغذية والإعداد والتعافي والتعليم والأعمال التجارية".
 
كما ستشهد القناة أيضا محادثات رونالدو مع "العديد من الضيوف".
 
وقال رونالدو: "أنا سعيد جدا بتحويل هذا المشروع إلى حقيقة. كان في ذهني لفترة طويلة لكن أخيرا لدينا الفرصة لجعله حقيقيا. لطالما استمتعت بعلاقة قوية مع المعجبين على منصات التواصل الاجتماعي وستمنحني قناتي على يوتيوب منصة أكبر للقيام بذلك. سيعلمون المزيد عني وعن عائلتي ووجهات نظري حول العديد من الموضوعات المختلفة".
 
وأضاف: "أتطلع أيضا إلى مشاركة المحادثات مع الضيوف، التي ستفاجئ المتابعين بلا شك".
 
ويعد رونالدو أحد المؤثرين الأعلى أجرا في العالم، حيث يحصل على 47.8 مليون دولار سنويا من "إنستغرام" وحده.
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