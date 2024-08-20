"القائد" غندوغان يودع منتخب ألمانيا

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قرر إلكاي غندوغان قائد منتخب ألمانيا اعتزال اللعب الدولي بعد مشاركته في 82 مباراة مع الماكينات، وأصبح من المؤكد غيابه عن مونديال 2026 في كندا وأميركا والمكسيك.

وقال غندوغان عبر حسابه على منصة "إنستغرام" لتبادل الصور يوم الاثنين: بعد عدة أسابيع من التفكير، توصلت لقرار بأنه حان الوقت لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني.

وأضاف: أنظر للخلف بكثير من الفخر لـ82 مباراة دولية خضتها مع منتخب بلادي، رقم لم أكن لأحلم به عندما سجلت ظهوري الأول مع المنتخب الأول في 2011.

وأوضح: أبرز ما حققته بكل تأكيد كان الشرف الكبير بحمل شارة قيادة منتخب بلادي على أرضنا في كأس أوروبا الصيف الماضي.

ويبدو إلكاي قريباً من ترك فريقه برشلونة الإسباني الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي، إذ راجت أخبار حول عودته للعب مع مانشستر سيتي، فريقه السابق.