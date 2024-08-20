زلاتكو يضم مودريتش إلى قائمة كرواتيا.. ويفتقد بروزوفيتش

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يستعد لوكا مودريتش أسطورة منتخب كرواتيا لمواصلة مسيرته الدولية بعد استدعائه لصفوف منتخب بلاده خلال الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بعدما ضمه المدرب زلاتكو داليتش إلى القائمة الدولية يوم الاثنين.

ويبلغ مودريتش نجم وسط ريال مدريد، عامه التاسع والثلاثين الشهر المقبل، لكن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا ضم مودريتش لقائمة تشمل 24 لاعبا استعدادا لمواجهة البرتغال في لشبونة يوم الخامس من سبتمبر المقبل ومواجهة بولندا في كرواتيا بعدها بثلاثة أيام في دوري الأمم الأوروبية.

ويفتقد منتخب كرواتيا لجهود دوماجوي فيدا ومارسيلو بروزوفيتش بعد اعتزالهما اللعب الدولي، وقال داليتش يوم الاثنين: نفتقد للمخضرمين فيدا ومارسيلو بروزوفيتش، ولكننا سعداء باستمرار قائدنا، لوكا قوة هائلة داخل وخارج الملعب.

وبات مودريتش أكبر لاعب ينجح في التسجيل على مدار تاريخ كأس أوروبا بهدفه في شباك إيطاليا خلال تعادل البلدين بهدف لمثله في دور المجموعات ليورو 2024.