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دجوكوفيتش: عدم القدرة على إعادة اللقطات في التنس "عار"

20
AUGUST
2024
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انتقد نوفاك دجوكوفيتش غياب تكنولوجيا الفيديو ووصفه بأنه "عار" يوم الأحد حيث أبدى البطل الأولمبي والفائز بلقب غراند سلام 24 مرة برأيه في اللقطة الجدلية الشهيرة في بطولة ماسترز سنسيناتي.
 
وكان البريطاني جاك دريبر هزم الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم يوم الجمعة في بطولة سنسيناتي على الرغم من الشك في أن الكرة اصطدمت بمضرب البريطاني ثم الأرضية قبل أن تقلع فوق الشباك لتأمين نقطة الفوز بالمباراة.
 
وعلى الرغم من احتجاجات الكنديين، قرر حكم الكرسي أن النقطة شرعية وأعلن فوز دريبر.
 
وكتب دجوكوفيتش، الذي لا يلعب في البطولة، على وسائل التواصل الاجتماعي: إنه لأمر محرج ألا يكون لدينا إعادة عرض فيديو لهذا النوع من المواقف في الملعب. الأمر الأكثر سخافة هو أنه ليس لدينا قاعدة من شأنها أن تسمح لحكام الكراسي بتغيير القرار الأصلي بناءً على مراجعة الفيديو التي تحدث خارج الملعب"
 
وأضاف: كل من يشاهد التلفزيون يرى ما حدث في الإعادة، ومع ذلك فإن اللاعبين في الملعب لا يعرفون ما هي النتيجة.
 
وأضاف النجم الصربي: لدينا "عين الصقر" للقطات الخطوط، نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين المتقدم تقنيًا، من فضلكم تأكدوا من عدم حدوث هذا الهراء مرة أخرى".
 
تستخدم بطولة أميركا المفتوحة، آخر حدث في البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، إعادة تشغيل الفيديو لكنها غائبة على نطاق واسع عن غالبية البطولات الأخرى.
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