حارس مرمى سويسرا يان سومر يعتزل اللعب الدولي

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أعلن حارس مرمى منتخب سويسرا ونادي إنتر ميلانو الايطالي يان سومر (35 عاما) الاثنين، اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي بعد مسيرة استمرت 12 عاما مع منتخبه الوطني.

وقال سومر في بيان "بعد دراسة متأنية، قررت إنهاء مسيرتي كحارس مرمى للمنتخب السويسري، لقد كان شرفا وامتيازا عظيما بالنسبة لي أن أتمكن من تمثيل بلدي على أعلى مستوى على مدى 12 عاما خلال 94 مباراة دولية".

أضاف سومر الذي حافظ على نظافة شباكه 35 مرة في 94 مباراة "مع ختام نهايات كأس أوروبا عند جيراننا الألمان، حيث قضيت سابقا سنوات لا تُنسى في الدوري الألماني، حان الوقت لكي أقول وداعا".

سومر هو الحارس الأكثر تمثيلا على الصعيد الدولي في تاريخ منتخب سويسرا وكانت آخر مبارياته الدولية الإقصاء بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس أوروبا ضد إنكلترا في 6 يوليو في دوسلدورف، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

خاض سومر باكورة مبارياته الدولية في 30 مايو 2012، عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره بإشراف المدرب الشهير أوتمار هيتسفيلد، خلال مباراة ضد رومانيا في لوسيرن.

ومنذ اعتزال دييغو بيناليو بعد كأس العالم 2014، أصبح سومر الذي انضم إلى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بعد نهائيات البرازيل، الحارس الأول للمنتخب الوطني.