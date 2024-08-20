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ميسي يغيب عن الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

20
AUGUST
2024
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تسببت الإصابة في استبعاد القائد ليونيل ميسي من تشكيلة الأرجنتين التي أعلنها الاتحاد المحلي لكرة القدم، الإثنين، لمواجهة تشيلي وكولومبيا الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ‭ ‬2026.
 
ولم ينضم ميسي (37 عاما) لتشكيلة مكونة من 28 لاعبا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال نهائي كأس كوبا أميركا، التي أقيمت في الولايات المتحدة الشهر الماضي.
 
ويخضع لاعب إنتر ميامي لفترة تأهيل خلال وجوده مع ناديه الأميركي حاليا.
 
وغاب عن التشكيلة الحارس فرانكو أرماني إلى جانب المهاجم أنخيل دي ماريا، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد الفوز بكوبا أميركا.
 
واستدعى المدرب ليونيل سكالوني لاعب الوسط إيزكيل فرنانديز والمهاجم فالنتين كاستيانوس لأول مرة، إلى جانب العناصر الشابة مثل أليخاندرو جارناتشو وفالنتين كاربوني وفالنتين باركو وماتياس سولي.
 
وتستضيف الأرجنتين منافستها تشيلي على ملعب مونومينتال يوم الخامس من سبتمبر قبل خمسة أيام من اللعب أمام كولومبيا في بارانكيا.
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