living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ملك البحرين يمنح أبطال أولمبياد باريس "وسام الكفاءة"

19
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رفقة اللاعبين الفائزين بالميداليات الأربع، الذهبيتين والفضية والبرونزيّة، خلال مشاركة المملكة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
 
وقال العاهل البحريني: "لا شك أن الإنجازات التي حققها الرياضيون ستكون دافعا واستمرارا لطموحات تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا، خاصة و أنها كانت على مستوى نخبة من الرياضين من مختلف دول العالم، وإن إحراز البحرين المركز الأول عربيا هو إنجاز ومدعاة للفخر والاعتزاز".
 
ومنح الملك حمد بن عيسى آل خليفة اللاعبين، وينفرد موتيلي يافي، أحمد محمد عمر غازي، سلوى عيد ناصر، وغور تيغران ارامايس ميناسيان، وسام الكفاءة من الدرجة الأولى تقديرا لإسهاماتهم في خدمة البحرين وتعزيز مكانتها الرياضية وتحقيق هذا الإنجاز الرياضي الكبير .
 
وقد أعرب اللاعبون من جانبهم عن اعتزازهم بمنحهم هذا الأوسمة وبالرعاية والدعم والتشجيع الذي يحظون به دائما.
 
وجاءت المملكة في المركز الأول عربيا و33 عالميا من بين حوالي 204 دولة مشاركة في الأولمبياد.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   