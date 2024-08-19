الهلال يكتسح النصر برباعية ويحرز كأس السوبر السعودي

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توج نادي الهلال، السبت، بطلا لكأس السوبر السعودي 2024، بعد تغلبه على نادي النصر بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو (44)، ثم قلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني، مسجلا التعادل عبر الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (55)، ثم مواطنه ألكسندر ميتروفيتش (63 و68) والبرازيلي مالكوم (72).

ورفع ميتروفيتش رصيده إلى ثلاثة أهداف في المسابقة، بعدما سبق له أن هز شباك الأهلي في نصف النهائي.