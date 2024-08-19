مانشستر سيتي يستهل رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على تشلسي

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سجل إرلينغ هالاند هدفه رقم 91 في مباراته رقم 100 مع مانشستر سيتي، الأحد، ليبدأ البطل رحلة دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصار قوي 2-صفر خارج أرضه على تشلسي.

وتمكن النرويجي العملاق، الذي مرر له برناردو سيلفا، من شق طريقه بين مارك كوكوريا وويسلي فوفانا وأنهى الهجمة بسهولة في مرمى روبرت سانشيز في الدقيقة 18.

وقال هالاند لشبكة "سكاي سبورتس": "ثلاث نقاط، بداية مثالية.. كنت أعرف بالضبط ما يجب أن أفعله، وأعتقد أنه كان هدفا جيدا حقا.. أتذكر العام الماضي أنه تصدى (حارس تشلسي) لتسديدة جيدة مني، وكان الأمر يثير غضبي لفترة طويلة، لذا، نعم، كان هدفا مثاليا".

وضمن لاعب وسط تشلسي السابق ماتيو كوفاتشيتش الفوز للضيوف قبل ست دقائق على نهاية المباراة، حيث انطلق عبر خط وسط تشلسي غير المنضبط وأسكن الكرة في مرمى سانشيز.

وقدم تشلسي، في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا، بعض التحركات الهجومية المشجعة عن طريق كول بالمر ونيكولاس جاكسون والوافد الجديد بيدرو نيتو لكنه تراجع بشكل كبير أمام منافسه الأكثر هدوء.

وكان مانشستر سيتي، الساعي للفوز بلقبه الخامس على التوالي في الدوري، أكثر راحة في التعامل مع الكرة من تشلسي وبدا دائما هو المسيطر.

وكان سانشيز حارس تشلسي مشغولا دوما، حيث أنقذ فرصتين من هالاند وجيريمي دوكو، بينما كان ريكو لويس مصدر قلق، حيث كان يتقدم للهجوم.

ولم تضم التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي أي لاعب من 12 أو نحو ذلك الذين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية، لكنها عانت من حالة ارتباك تصاحب بداية الموسم.