"الضحك" يحرم لاعب توتنهام من افتتاح الدوري الإنجليزي

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كشف الأسترالي أنجي بوستيكوغلو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، أن المالي إيف بيسوما سيغيب عن لقاء الفريق ضد مضيفه ليستر سيتي يوم الاثنين القادم بعد أن شوهد وهو يستنشق غاز الضحك في نهاية الأسبوع الماضي.

واعتذر بيسوما بعد ظهور مقطع فيديو له ليلة الأحد وهو يستنشق بالونا يُعتقد أنه يحتوي على أكسيد النيتروز المعروف على نطاق واسع باسم غاز الضحك بداخله.

وبدأ توتنهام تحقيقا داخليا وتم إيقاف لاعب الوسط لمباراة واحدة نتيجة لسوء سلوكه.

وأوضح بوستيكوغلو في تصريحات يوم الخميس: لقد أوقفناه ولن يشارك في مباراة يوم الاثنين المقبل، لكن الباب مفتوح أمامه ونأمل أن نتمكن من مساعدة بيسوما على إدراك أن القرارات التي يتخذها لا يقتصر تأثيرها عليه فقط.

واختتم بوستيكوغلو تصريحاته قائلا: نأمل أن يسمح له ذلك باتخاذ قرارات أفضل في المستقبل.