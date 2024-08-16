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الريال يتوج بكأس السوبر الأوروبي.. ومبابي يسجل باكورة أهدافه

16
AUGUST
2024
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توج ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، بكأس السوبر الأوروبية، عقب فوزه في النهائي على أتلانتا الإيطالي بهدفين نظيفين.
 
وافتتح فيدي فالفيردي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 59 قبل أن يضيف الوافد الجديد كيليان مبابي الهدف الثاني.
 
وحصد ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبية للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر أندية القارة تتويجا باللقب.
 
كما أحرز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقبه الخامس في هذه المسابقة، والـ14 مع ريال في مختلف المسابقات.
 
مبابي يسجل باكورة أهدافه
 
سجّل مهاجم ريال مدريد الجديد الفرنسي كيليان مبابي هدفه الأول في مباراته الرسمية الأولى بقميص الفريق في مواجهة أتالانتا.
 
ومنح قائد منتخب فرنسا ريال التقدم 2-0 على حساب بطل الدوري الأوروبي في الدقيقة 68 بعد تمريرة من الإنجليزي جود بيلينغهام.
 
وكان فيدي فالفيردي منح الميرينغي التقدم (58).
 
وكانت الأنظار متجهة إلى وارسو حيث خاض مبابي مباراته الرسمية الأولى بقميص ريال مدريد أساسيا، بعد انضمامه مطلع هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
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