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السعودي عبد الحميد يقترب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي

16
AUGUST
2024
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تحدث مصدر مقرب من نادي الهلال السعودي عن قرب رحيل ظهيره الأيمن سعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي.
 
وكشف المصدر لوكالة فرانس برس، الخميس، أن "الأنباء عن انتقال سعود عبد الحميد إلى نادي روما صحيحة وقد يكون نهائي السوبر السعودي أمام النصر السبت المقبل، الأخير لسعود عبد الحميد مع الهلال".
 
 
 
ويتمسك عبد الحميد (25 عاما) بالاحتراف الخارجي في ظل العرض الرسمي المقدم من روما.
 
ويُعد عبد الحميد أحد العناصر البارزة التي يعتمد عليها البرتغالي جورجي جيزوس مدرب الهلال في تشكيلته الأساسية.
 
وأصبح عبد الحميد الأسم الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية، بعد اهتمام نادي روما الإيطالي.
 
ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فقد زادت قيمة عبد الحميد السوقية إلى 4 ملايين يورو في يونيو 2024، بالمقارنة بقيمته السوقية في ديسمبر 2023.
 
وزادت قيمة عبد الحميد السوقية بحوالي 1.2 مليون يورو، حيث كانت قيمته السوقية حوالي 2.8 مليون يورو.
 
ويحتل عبد الحميد المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين السعوديين، خلف فراس البريكان مهاجم الأهلي.
 
وينتهي عقد عبد الحميد مع الهلال بنهاية الموسم المقبل، بعد أن انضم إليه في يناير 2022 قادما من الاتحاد.
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