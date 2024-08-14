living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نيمار يشارك في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

14
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يستعد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي لخوض تجربة غير مسبوقة بمشاركته في مواجهات مختلفة لأشهر الألعاب الإلكترونية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بمجموع جوائز يتجاوز 60 مليون دولار، والذي تحتضنه الرياض في نسخته الأولى المُقامة على مدار 8 أسابيع في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024.
 
وسيشارك النجم العالمي في مواجهات ودية واستعراضية تشهد مشاركة نجوم آخرين في ألعاب إلكترونية ذات شعبية كبيرة وسط مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية هي: Counter-Strike 2 وRocket League وTekken 8، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس في الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي.
 
وسيستعين نيمار بمهارات وإمكانيات نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية من الفريق البرازيلي الشهير Team FURIA لمساعدته في المواجهات التي يشارك فيها أيضًا مجموعة من المواهب المحلية والأسماء المعروفة في الوسط الرياضي، ويترقبها عشاق ومحبي الألعاب والرياضات الإلكترونية حيث سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
 
وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: مشاركة نيمار في المواجهات الودية والاستعراضية تعكس ما تقدمه السعودية من تجارب مميزة تمزج بين الرياضات الإلكترونية والرياضات الأخرى، ويترقب المجتمع الدولي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية مشاركته بشغف. ونحن سعداء باستضافته مرة أخرى في الحدث العالمي بعد زيارته الأولى لمتابعة منافسات بطولة كاونتر سترايك 2، وهذه المرة للمشاركة فيها، ولا شك بأنه أحد أفضل النجوم في ملاعب كرة القدم ونتطلع الآن لمشاهدة مهاراته في ساحات الرياضات الإلكترونية.
 
 
وستستمر مدة المواجهات الودية والاستعراضية من 2-3 ساعات. وسيكون الجمهور على موعد مع أوقات ممتعة وحماسية، حيث ستقام أيضًا مجموعة من التحديات الأخرى، بالإضافة إلى فرصة حصولهم على منتجات موقعة من المشاهير، والفوز بهدايا عديدة من خلال السحوبات.
 
وسيتم بث المواجهات التي سيشارك فيها نيمار وبقية النجوم مباشرة على الحسابات الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في مختلف المنصات وعبر الشركاء الإعلاميين للحدث العالمي.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   