نيمار يشارك في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

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يستعد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي لخوض تجربة غير مسبوقة بمشاركته في مواجهات مختلفة لأشهر الألعاب الإلكترونية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بمجموع جوائز يتجاوز 60 مليون دولار، والذي تحتضنه الرياض في نسخته الأولى المُقامة على مدار 8 أسابيع في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024.

وسيشارك النجم العالمي في مواجهات ودية واستعراضية تشهد مشاركة نجوم آخرين في ألعاب إلكترونية ذات شعبية كبيرة وسط مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية هي: Counter-Strike 2 وRocket League وTekken 8، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس في الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي.

وسيستعين نيمار بمهارات وإمكانيات نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية من الفريق البرازيلي الشهير Team FURIA لمساعدته في المواجهات التي يشارك فيها أيضًا مجموعة من المواهب المحلية والأسماء المعروفة في الوسط الرياضي، ويترقبها عشاق ومحبي الألعاب والرياضات الإلكترونية حيث سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: مشاركة نيمار في المواجهات الودية والاستعراضية تعكس ما تقدمه السعودية من تجارب مميزة تمزج بين الرياضات الإلكترونية والرياضات الأخرى، ويترقب المجتمع الدولي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية مشاركته بشغف. ونحن سعداء باستضافته مرة أخرى في الحدث العالمي بعد زيارته الأولى لمتابعة منافسات بطولة كاونتر سترايك 2، وهذه المرة للمشاركة فيها، ولا شك بأنه أحد أفضل النجوم في ملاعب كرة القدم ونتطلع الآن لمشاهدة مهاراته في ساحات الرياضات الإلكترونية.

وستستمر مدة المواجهات الودية والاستعراضية من 2-3 ساعات. وسيكون الجمهور على موعد مع أوقات ممتعة وحماسية، حيث ستقام أيضًا مجموعة من التحديات الأخرى، بالإضافة إلى فرصة حصولهم على منتجات موقعة من المشاهير، والفوز بهدايا عديدة من خلال السحوبات.

وسيتم بث المواجهات التي سيشارك فيها نيمار وبقية النجوم مباشرة على الحسابات الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في مختلف المنصات وعبر الشركاء الإعلاميين للحدث العالمي.