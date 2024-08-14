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صلاح: سعري "مبالغ فيه".. وسيحرمني من "اللعب"

14
AUGUST
2024
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طلب محمد صلاح من لعبة "فانتزي الدوري الإنجليزي" تخفيض سعره في اللعبة التي تنطلق مع الموسم الجديد، مشيراً إلى أن سعره الحالي قد يحرم المستخدمين من اختياره في فرقهم.
 
وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الجاري، ومجدداً يظهر صلاح كأحد أكثر اللاعبين الذين سيتم اختيارهم في اللعبة.
 
وقال صلاح الموسم الماضي عن سبب اختياره من قبل كثير من المستخدمين: لأنني أحصل على أعلى عدد من النقاط في كل موسم تقريباً.
 
وفي الموسم الماضي كان صلاح سابعاً في قائمة أكثر اللاعبين الذين حققوا نقاطاً لمستخدمي اللعبة بعد أولي واتكينز (أستون فيلا)، وفيل فودين (مانشستر سيتي)، وكول بالمر (تشيلسي)، وإيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي)، وبوكايو ساكا (أرسنال) وهيونغ مين سون (توتنهام).
 
وقال صلاح لموقع الدوري الإنجليزي: آمل أن أكون ضمن خيارات مستخدمي الفانتزي، لأني أجلب لهم نقاطاً مضمونة، ولهذا من السهل اختياري.
 
 
وتبلغ تكلفة صلاح في اللعبة 12.5 مليون جنيه إسترليني، وعن ذلك يقول: إنه مبلغ كبير لكنه ليس سيئاً، أعتقد من الأفضل أن يتم تخفيضه حتى يمكن للجميع الحصول علي، لا أريد أن أكون صاحب السعر الأعلى ثم لا يتم اختياري.
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