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لحماية ماكرون.. الشرطة الفرنسية تعتدي على طفل ستيفن كاري

13
AUGUST
2024
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دخلت زوجة ستيفن كاري، نجم كرة السلة الأميركية، في موجة بكاء بعد مواجهة مع الشرطة الفرنسية، تتعلق بطفلها حديث الولادة.
 
وظهر مقطع فيديو بعد فوز أميركا على فرنسا في نهائي كرة السلة للرجال بأولمبياد باريس 2024، يظهر عائشة كاري وهي تمسح دموعها، بينما كانت والدة كاري، سونيا، في نقاش متوتر مع شرطة العاصة الفرنسية.
 
وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن سبب بكاء عائشة يعود إلى أن أحد رجال الشرطة ضرب طفل ستيفن كاري، الذي ولد قبل أوانه في مايو.
 
وأظهر الفيديو أن داريموند غرين، زميل كاري في فريق غولدن ستيت ووريورز، سمع وهو يقول إن شخصا ما ضرب رأس الطفل.
 
وبدأت المشكلة عندما تم منع زوجة نجم كرة السلة من العودة سيرا بعد النهائي إلى سيارتها، بينما قالت سونيا في الفيديو: انظروا، لن يسمحوا لنا بالعودة إلى حيث أتينا، لن يسمحوا للسائق بالمجيء إلى هنا، ولن يسمحوا لنا بالعودة إلى هناك.
 
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ولفتت "ماركا" الإسبانية إلى أن الشرطة الفرنسية أغلقت الشوارع لتسهيل مرور وفد إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، بشكل آمن.
 
وظهر أيضا أن رجلا بدأ بالترجمة للشرطة وقدم اعتذارا "آسف بشأن الطفل".
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