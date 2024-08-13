موراتا ينفصل عن شريكته بعد 7 سنوات و4 أطفال

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انفصل ألفارو موراتا، قائد منتخب إسبانيا، عن شريكته أليس كامبيلو بعد زواج دام سبع سنوات.

ويأتي تأكيد انفصالهما بعد أسبوعين فقط من رصد الثنائي، وهما مع بعضهما البعض على الشاطئ خلال عطلة عائلية في سردينيا.

وتم تصوير كامبيلو أيضا إلى جانب موراتا بعد أن قاد إسبانيا للفوز ببطولة أوروبا 2024 في 14 يوليو الماضي.

موراتا، الذي انتقل إلى ميلان بعد موسمين في أتلتيكو مدريد – شوهد مؤخرا بدون خاتم زواجه أثناء توقيعه على القمصان لجماهير النادي الإيطالي.

وأكد المهاجم انفصاله، يوم الاثنين، في منشور على "إنستغرام"، جاء فيه: بعد بعض الوقت من التفكير، اتخذت أنا وأليس قرار الانفصال، علاقة رائعة ومحترمة متبادلة حيث أحببنا وساعدنا بعضنا البعض كثيرا، لقد كانت سنوات رائعة وكانت نتيجتها أطفالنا الأربعة، الذين هم بلا شك أفضل شيء قمنا به على الإطلاق.

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وأضاف: إنه قرار مؤلم، لذا نطلب الاحترام والتعاطف، لا تخترعوا قصصا من أجل لحظة من الشهرة، لأنني أكرر لم يكن هناك أبدا أي نقص في الاحترام، فقط العديد من سوء الفهم المستمر الذي يضعف الأمور شيئا فشيئا، ستظل أليس دائما لها مكانة خاصة في قلبي وكل ما مررنا به ما كان لا يصدق وتعلمنا الكثير.

بينما قامت كامبيلو، وهي مؤثرة إيطالية، بإزالة اسم زوجها من جميع سيرتها الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما غيرت اسمها من أليس كامبيلو موراتا إلى أليس كامبيلو.

وكتبت كامبيلو على مواقع التواصل الاجتماعي: لقد قررنا الانفصال، وهو القرار الأصعب الذي اتخذناه في حياتنا، لم يكن هناك طرف ثالث أو أي نوع من عدم الاحترام من أي منا.

وزادت: لا يمكنني السماح بأي نوع من التكهنات الكاذبة، لم نكن لنحب بعضنا البعض أكثر من هذا، وما زلنا نحب بعضنا، ولكن يأتي وقت يتراكم فيه سوء الفهم، ويتم إدارته بشكل سيئ وتتدهور الأمور تدريجيا وتنفجر.

وكان موراتا قد أهدى كل أهدافه لشريكته في السنوات الأخيرة، حيث أصبح احتفاله المميز بحرفها الأول معروفا للجماهير.

وتزوج موراتا وكامبيلو في يونيو 2017، قبل وقت قصير من انتقاله إلى تشيلسي قادما من ريال مدريد.