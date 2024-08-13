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هامبورغ يكمل تعاقده مع لاعب "الكوكايين"

13
AUGUST
2024
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أكمل فريق هامبورغ بولو الألماني للهوكي إجراءات تعاقده مع الأسترالي توم كريغ، المقبوض عليه في باريس بعد مزاعم محاولته شراء كوكايين على هامش أولمبياد باريس.
 
وقال عضو مجلس إدارة النادي فريدي نيس لوكالة الأنباء الألمانية يوم الخميس: مازلنا نقف وراء لاعبنا بنسبة مئة بالمئة. سنجري محادثات قريبا، عليه أن يخبرنا برأيه في الأمور بسلام. وبعد ذلك سنقرر كيفية المضي قدما.
 
وكان كريغ والمنتخب الأسترالي قد ودعا بالفعل منافسات أولمبياد باريس واحتجز اللاعب بعدما رصدته الشرطة الفرنسية السرية أثناء عملية الشراء مساء يوم الثلاثاء قبل أن يفرج عنه يوم الأربعاء.
 
واعتذر اللاعب، الذي فاز بالميدالية الفضية في طوكيو 2020، عما وصفه بـ " خطأ فادح" وقال لوسائل الإعلام "أفعالي تخصني، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال قيم عائلتي وزملائي في الفريق وأصدقائي ورياضتي والفريق الأولمبي الأسترالي. لقد أحرجتكم جميعا وأنا آسف حقا".
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