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أولمبياد باريس.. أميركا تتصدر جدول الميداليات النهائي

12
AUGUST
2024
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تصدّرت الولايات المتحدة جدول الميداليات النهائي، الأحد، في أولمبياد باريس، رغم تساويها مع الصين بأربعين ذهبية.
 
وأنهى الأميركيون الألعاب برصيد 126 ميدالية بينها 44 فضية، مقابل 91 للصين بينها 27 فضية، وذلك بعد انتهاء المسابقة الأخيرة التي شهدت تتويج سيدات الولايات المتحدة بمسابقة كرة السلة.
 
وكانت الصين، بعيدا عن أميركا، آخر من تصدر جدول الميداليات عندما فعلت ذلك على أرضها في أولمبياد بكين 2008.
 
واحتلت اليابان المركز الثالث في جدول الميداليات النهائي بأولمبياد باريس بـ45 ميدالية (20 ذهبية و12 فضية و13 برونزية)، متبوعة بأستراليا بـ53 ميدالية (18 ذهبية و19 فضية و16 برونزية).
 
هذا ونالت فرنسا 16 ميدالية ذهبية لتحتل المركز الخامس في الترتيب (26 فضية و22 برونزية). وكان مجموع ميدالياتها البالغ 64 ميدالية هو الأفضل منذ أكثر من قرن.
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