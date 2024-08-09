هيئة الرياضة في التيار الوطني الحر ثمّنت المشاركة المشرفّة في اولمبياد باريس

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ثمّنت هيئة الرياضة في التيار الوطني الحر المشاركة المشرّفة للرياضيين والرياضيات اللبنانيين واللبنانيات في دورة الألعاب الاولمبية في باريس على الرغم من الاوضاع التي مروا بها خلال استعداداتهم، وتجميد مستحقاتهم المادية منذ سنتين عبر قرارات مجحفة لمن يفترض بهم دعمهم معنويًا وماديًا ورغم الاوضاع التي يمر بها لبنان. وخصّت الهيئة البطلة العالمية الأولمبية ليتيسيا عون التي تأهلت الى نصف النهائي لمسابقة التايكواندو في وزن تحت 57 كلغ وكان مفترضًا ان تحرز ميدالية طال انتظارها للبنان لولا نظام الاستلحاق الجديد المتبع في الألعاب الاولمبية!!! ورأت ان الدموع التي ذرفتها البطلة ليتيسيا بعد خسارتها، هي وسام شرف على صدرها وحافز كبير لها للمستقبل المشرق الذي ينتظرها، ويجب ان يكون دافعًا قويًا لها للاستعداد لدورة الالعاب الاولمبية في لوس انجليس 2028 وتحقيق حلمها وحلم جميع اللبنانيين . ان لبنان الرياضي يفتخر بها وبما قدمته للبلد الذي كان شعبه بمختلف اطيافه ينتظر إخبارها ونتائجها أكثر من اي خبر آخر رغم ما يعيشه من حروب وأزمات وخضات، وهي باتت بما حققته الوجه المشرق لبلدها.