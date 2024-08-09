أميركا تهزم صربيا في الدقائق الأخيرة وتواجه فرنسا في نهائي "السلة"

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باريس - د ب أ - صعد منتخب أميركا للمباراة النهائية في منافسات كرة السلة للرجال بدورة باريس الأولمبية للألعاب 2024 يوم الخميس.

وأفلت المنتخب الأميركي من فخ نظيره الصربي، بعدما تغلب عليه بصعوبة بالغة بنتيجة 95 / 91 في الدور قبل النهائي للمنافسات.

وبدأ المنتخب الصربي المباراة بقوة، حيث تقدم 31 / 23 في الفترة الأولى، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الثانية، التي أنهاها لمصلحته بنتيجة 54 / 43.

ووسع منتخب صربيا الفارق في الفترة الثالثة، التي اختتمها بنتيجة 76 / 63، لكن المنتخب الأميركي انتفض في الوقت المناسب خلال الفترة الرابعة ليفوز باللقاء في النهاية بفارق 4 نقاط.

وضرب منتخب أميركا موعدا في الدور النهائي للمنافسة على الميدالية الذهبية مع منتخب فرنسا، الذي تغلب 73 / 69 على منتخب ألمانيا في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، التي أقيمت بينهما في وقت سابق.

في المقابل، يلعب منتخب صربيا مع منتخب ألمانيا (بطل العالم) لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.