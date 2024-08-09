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طاه في القرية الأولمبية: الرياضيون لا يفعلون شيئاً سوى الأكل

9
AUGUST
2024
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بعدما انتقد العديد من الرياضيين أنواع وكميات الطعام المعروضة في مقاصف القرية الأولمبية، رد الطاهي أكرم بنعلال بأنهم لا يقومون بشيء سوى الأكل من الصباح إلى الليل.
 
وجه الرياضيون عددا من الانتقادات اللاذعة بشأن المأكولات في القرية منها أن البيض لم يكن كافيا وصولا إلى الشكاوى من الديدان والجرذان.
 
وفي لقاء مع "لي فيغارو" الفرنسية أبان الطاهي: الرياضيون لا يأكلون مثل الناس الطبيعيين، ولا ننسى أن شركة التموين "سوكسيدو" عالجت المشكلة بشكل فوري في اليوم التالي.
 
الشركة قدمت 40 ألف وجبة يوميا و3 آلاف و300 مقعد و550 وصفة لإطعام 10 آلاف رياضي، ليضيف بنعلال: لا يفعلون شيئا في اليوم كله من الصباح إلى الليل سوى الأكل، يريدون الحصول على 900 غراما من البروتين لأنهم يتمرنون اليوم بأكمله ما يجعل أجسادهم تتطلب الأكل.
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