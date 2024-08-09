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نقلت سيارات الإسعاف عدداً من الرياضيين إلى المستشفيات بعد سباحتهم في نهر السين الملوث خلال منافسات الترايثلون ضمن أولمبياد باريس، أحدهم أصيب بمرض خطير.

وتم تأجيل التدريبات ومنافسات الترايثلون أكثر من مرة بسبب ارتفاع منسوب البكتيريا في نهر السين الذي صرفت بلدية باريس 1.5 مليار يورو لتنظيفه لكن الأمر لم يجدِ، بينما من المقرر أن يستضيف منافسات السباحة لمسافة 10 كلم يومي الخميس والجمعة.

وبحسب موقع "نيوز" الأسترالي فإن المتنافس السويسري أدريان بريفود تم نقله إلى المستشفى بواسطة الإسعاف إثر إصابته بمرض خطير بعد سباحته في النهر، بينما دخلت البلجيكية كلير ميشيل قسم الطوارئ بعد إصابتها بعدوى الإشريكية القولونية، ما أدى إلى انسحاب بلجيكا من المنافسات.

وقالت اللجنة الأولمبية البلجيكية في بيان: تأمل اللجنة الأولمبية البلجيكية والاتحاد البلجيكي للترايثلون أن يتم تعلم الدروس من أجل المسابقات المستقبلية.

وقالت جوليان فيرميلين زميلة ميشيل في الفريق: لقد شاهدت وشعرت بأشياء لا ينبغي لنا التفكير بها. في إشارة إلى ارتفاع منسوب القذارة في النهر.