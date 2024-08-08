living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصين تطالب بتكثيف الفحوص على الرياضيين الأميركيين

8
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طالبت الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات، اليوم الخميس، الوكالة الدولية لفحوص المنشطات بتكثيف فحوص الكشف عن المنشطات على الرياضيين الأميركيين بعد ثبوت مخالفة العداء الأميركي إريون نايتون لوائح المنشطات.
 
وقبل يومين اتهمت الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات نظيرتها الأميركية بازدواج المعايير قائلة إن الأخيرة تبذل قصارى جهدها لتبرئة ساحة الرياضيين الأميركيين وفي الوقت نفسه تتهم الوكالة الصينية والوكالة العالمية بالتغطية على بعض المخالفات.
 
 
وبعد سقوط نايتون في اختبار للكشف عن المنشطات في وقت سابق من العام الجاري لم يتعرض الرياضي الأميركي لأي عقوبة ولم يمنع من المشاركة في أولمبياد باريس بعد أن رجحت هيئة تحكيم بأن وجود المادة المحظورة رياضيا في عينته ربما يكون بسبب تلوث الطعام.
 
وتحدث رئيس الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات كثيرا عن 23 سباحا صينيا جاءت نتائج فحوصهم إيجابية قبل ألعاب طوكيو في 2021 وسمح لهم بالمشاركة في الدورة.
 
 وتقول الوكالة الصينية إن مادة تريندولون التي وجدت في عينة نايتون ملوث شائع في الولايات المتحدة وإنه كان يتعين على الرياضيين الانتباه جيدا لهذا.
 
وقالت الوكالة الصينية في بيان "وفي ضوء ما سبق فنحن نطالب بقوة الوكالة الدولية لفحوص المنشطات بتعزيز الاشراف على الفحوص التي يخضع لها رياضيو ألعاب القوى الأميركيين ومنع مخاطر مخالفات المنشطات والتحقيق بكل صرامة مع الحالات ذات الصلة من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للرياضيين الشرفاء حول العالم وإعادة ثقة الرياضيين حول العالم في التنافس الشريف."
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   