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اعتقال لاعب أسترالي في باريس.. اشترى مخدرات

8
AUGUST
2024
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ألقي القبض على لاعب الهوكي الأسترالي الأولمبي توم كريج في باريس بعد محاولته شراء الكوكايين في شوارع العاصمة الفرنسية مساء الثلاثاء. حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
 
ولم تؤكد اللجنة الأولمبية الأسترالية هوية اللاعب ولكنها أصدرت بيانًا صباح الأربعاء بشأن الاعتقال. 
 
وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الأسترالية: " أكدت اللجنة الأولمبية الأسترالية أن أحد أعضاء فريق الهوكي الأسترالي قيد الاحتجاز بعد اعتقاله في باريس في السادس من أغسطس".
 
وأضافت أنه "لم يتم توجيه أي اتهامات. تواصل اللجنة الأولمبية الأسترالية إجراء التحقيقات وترتيب الدعم لعضو الفريق".
 
وأكد مكتب الادعاء العام في باريس لصحيفة الغارديان الأسترالية أن ضباط الشرطة شهدوا صفقة كوكايين في الدائرة التاسعة من المدينة ليلة الثلاثاء، وألقوا القبض على رجلين.
 
وقال متحدث باسم الشرطة: "اعتقل ضباط الشرطة البائع، المولود في ديسمبر 2006، والمشتري، المولود في سبتمبر 1995 في أستراليا والذي قيل إنه عضو في فريق الهوكي الأسترالي".
 
وأضاف "نظرًا لكميات المخدرات المضبوطة من البائع، تم تكليف لواء المخدرات بالتحقيقات. كلا الشخصين قيد الاحتجاز لدى الشرطة".
 
وكان كريج، العضو المخضرم في الفريق، يلعب في دورة الألعاب الأولمبية الثانية له بعد فوزه بالميدالية الفضية في دورة طوكيو قبل ثلاث سنوات.
 
وتأتي هذه الحلقة في نهاية حملة أولمبية مخيبة للآمال لكلا فريقي الهوكي الأستراليين.
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