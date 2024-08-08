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التايوانية لين تتأهل لنهائي وزن الريشة في الملاكمة

8
AUGUST
2024
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تأهلت التايوانية لين يو-تينغ، يوم الأربعاء، إلى نهائي الملاكمة للسيدات لوزن الريشة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024‭‭‭‭ ‬‬‬‬ بالفوز في الدور قبل النهائي على التركية إسراء يلديز، وذلك وسط حالة الجدل التي أثيرت حول لين فيما يتعلق باختلافات تحديد الجنس.
 
وضمنت ابنة الـ28 عاماً على أقله نيل الفضية نتيجة بلوغ النهائي حيث ستتواجه مع البولندية جوليا شيريميتا الفائزة على الفلبينية نيستي بيتيشيو بالنقاط (4-1).
 
وفعلت بالتالي ما أنجزته إيمان خليف التي بلغت نهائي وزن 66 كلغ الثلاثاء بفوزها على التايلاندية جانجيم سوانافينغ المصنفة ثامنة.
 
وأثارت الملاكمتان جدلاً كبيراً في العاصمة الفرنسية لاتهامهما بعدم الأهلية الجنسية، ثم تفاقمت الأمور أكثر حين بلغت خليف ربع النهائي بعد 46 ثانية فقط على مباراتها مع الإيطالية أنجيلا كاريني التي قررت الانسحاب.
 
وجُرّدت لين من الميدالية البرونزية في بطولة العالم العام الماضي بعد خضوعها لاختبارات "بيوكيميائية" التي فرضها الاتحاد الدولي للملاكمة برئاسة الروسي عمر كريمليف، حسب موقع الألعاب المخصص للرياضيين المعتمدين في الأولمبياد، قبل حذف تفسير سبب الاستبعاد.
 
سُمح لها بالمشاركة في الألعاب الآسيوية في هانغجو في العام عينه، حيث فازت بالذهبية في 57 كلغ.
 
ونفى الاتحاد الدولي للملاكمة إجراء اختبارات لقياس مستوى التستوستيرون، لكنه لم يحدد طبيعة التحليلات التي أجريت لاتخاذ قرار باستبعاد خليف ولين من بطولة العالم، على ما أوردت وكالة فرانس برس.
 
حُرمت خليف في حينها من خوض نهائي بطولة العالم في نيودلهي بسبب عدم استيفاء معايير أهلية الجنس و"مستويات هرمون التستوستيرون"، بحسب موقع الألعاب الذي حذف لاحقاً التفسير أيضاً.
 
وبعد فوزها الأحد على ستافينا، بدت الأخيرة غاضبة جداً وقامت بعلامة "أكس"، في إشارة منها إلى الصبغية (كروموسوم) التي تحدّد الجنس (xx انثى وxy ذكر)، ثم كررت منافستها في نصف النهائي يلديز كهرمان الأمر ذاته في خطوة اعتراضية أيضاً.
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