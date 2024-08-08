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حصاد العرب في أولمبياد باريس.. 3 ميداليات ذهبية

8
AUGUST
2024
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حتى الآن، نجح الرياضيون العرب في إحراز 3 ميداليات ذهبية، وفضية و2 برونزية، في بطولة الألعاب الأولمبية 2024 التي تستضيفها باريس خلال حاليا.
 
وتعود هذه الميداليات الذهبية لكل من الجزائر والبحرين والمغرب، إلى جانب ميداليتين فضية وبرونزية لتونس وثالثة برونزية لمصر.
 
 
وكانت نجمة الجمباز الجزائرية كيليا نمور (17 عاما) أول من أهدت الجزائر والعرب أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس، بعد أن قدمت أداء مذهلا على العارضتين غير المتماثلتين.
 
ولتلتها العداءة وينفرد يافي التي منحت البحرين أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024 بفوزها بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات.
 
وحلت البحرينية يافي وينفريد موتيلي في المركز الأول في زمن قدره 8 دقائق و52 ثانية متفوقة على الأوغندية شيروتيك فايث التي حصدت الفضية.
 
وأخيرا، فاز البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي، أمس الأربعاء، بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للرجال في أولمبياد باريس 2024.
 
وبهذا الإنجاز تمكن البقالي من منح المغرب أول ميدالية في أولمبياد باريس وثالث ميدالية ذهبية للعرب.
 
وكانت تونس منحت العرب أول ميدالية أولمبية عن طريق لاعبها فارس فرجاني بإحرازه فضية مسابقة الحسام، إثر خسارته أمام الكوري الجنوبي سانغوك أوه 11-15 في المباراة النهائية.
 
وأضافت تونس برونزية عن طريق لاعب التايكواندو محمد خليل الجندوبي بعد فوزه على منافسه الإسباني أدريان فيسنتي يونتا بوزن 58 كيلوغراما.
 
وأخيرا، أحرز المبارز المصري محمد السيد برونزية مسابقة السيف في أولمبياد باريس، مانحا الميدالية الأولى لبلاده في الألعاب.
 
وتغلّب السيّد (21 عاما)، المصنف العاشر عالميا، بالنقطة الذهبية 8-7 على المجري تيبور أندرافسي.
 
ومن المنتظر أن يحصل العرب على برونزية في كرة القدم، بعد أن تأهل منتخبا المغرب ومصر لخوض منافسة المركز الثالث إثر خسارتهما في الدور نصف النهائي أمام إسباني وفرنسا.
 
كذلك ينتظر أن تحصل نجمة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف على ميدالية ذهبية أو فضية بعد أن بلغت نهائي وزن 66 كيلوغراما، الثلاثاء، بفوزها على التايلاندية جانجيم سوانافينغ المصنفة ثامنة.
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