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لاعبة بريطانية تصرخ: أرجوكم.. دعوني "أدخن" في الملعب

7
AUGUST
2024
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تأمل لاعبة الغولف البريطانية تشارلي هال ألا يؤدي حظر التدخين في ملعب "لو غولف ناشيونال" إلى تبديد آمالها في الفوز بالميدالية الذهبية بأولمبياد باريس، إذ اشتهرت اللاعبة بتدخين سيجارة خلال لعبها.
 
وأثارت هال أيضا ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد توقيعها لمجموعة من الأطفال الصغار وهي تدخن سيجارة مشتعلة بين شفتيها في نادي لانكستر الريفي في بنسلفانيا.
 
لكن هال (28 عاماً) ستكون محرومة من التدخين في أولمبياد باريس، حينما تنطلق منافسات السيدات الأربعاء، حيث قالت: أدخن في الملعب. إنه أمر معتاد بالنسبة لي. لكنني لن أفعل ذلك هذا الأسبوع. لا أعتقد أنه أمر مسموح.
 
وردًا على سؤال عما إذا كان حظر التدخين سيؤثر على أدائها، أجابت هال: نعم، أعتقد ذلك. لأنه يريحني قليلاً. لكن هذا ما هو عليه الأمر الآن.
 
وعن ردود الفعل الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تدخينها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، أضافت: أنا لا استخدم تطبيق إنستغرام بالفعل.
 
وتابعت: لم أستخدم إنستغرام منذ حوالي أربعة أو خمسة أشهر. لا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو أي شيء. فقط أترك لوكيل أعمالي القيام بذلك.
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