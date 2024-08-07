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خطفت الأنظار في أولمبياد باريس.. من هي الحسناء النائمة؟

7
AUGUST
2024
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ياروسلافا ماهوشيك، حاملة الرقم القياسي العالمي في القفز العالي، والتي فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، يوم الأحد، خطفت الأنظار بعدما انتشرت صور لها وهي نائمة أثناء المنافسات.
 
وشوهدت الأوكرانية مستلقية على فراش أخضر، وبدا أنها إما تغفو أو تفكر.
 
وكشفت ماهوشيك بعد فوزها بالميدالية الذهبية، عندما سألتها محلة "تايم" عن روتينها بين القفزات: أشعر بالراحة عندما أستلقي، وفي بعض الأحيان أستطيع مشاهدة السحب، في أحيان أخرى أقوم بعد الأرقام من 1 إلى 4، أو الشهيق والزفير، الأمر أشبه بالاسترخاء لتقليل الضغوط.
 
وقد جنت ماهوشيك ثمار روتينها، يوم الأحد، بعدما انترعت الميدالية الذهبية عقب تخطي العارضة التي يبلغ ارتفاعها مترين من دون أن تسقط على الأرض.
 
وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، بدأ روتين ماهوشيك في 2018، وهو العام الذي فازت فيه بالقفز العالي في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، وذكرت الصحيفة: مدربها سيرجي ستيبانوف اقترح عليها الاسترخاء لفترة طويلة بين القفزات، ويسمح هذا الأسلوب للدم بالتجمع في ساقي ماهوشيك، وهكذا ولدت فكرة كيس النوم وتحولت إلى عادة، كلما تدخل الأوكرانية منطقة القفز العالي تحمل معها حقيبة ظهر تحتوي على كيس النوم.
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