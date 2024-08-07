المصري محمد جبر إلى نصف نهائي المصارعة الرومانية بالأولمبياد

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تأهل المصارع المصري محمد جبر، الثلاثاء، إلى نصف نهائي أولمبياد باريس في المصارعة الرومانية بعد فوزه على البيلاروسي أبو بكر خاسلاخانو 4-1.

وكان جبر قد فاز قبل ذلك على الصربي ميهالي كاجايا 6-1 في دور الستة عشر لوزن 97 كيلوغرام ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

كما تأهل المصارع المصري عبد اللطيف منيع، الثلاثاء، للمنافسة على الميدالية البرونزية في مسابقات المصارعة الرومانية أيضا.

ويأمل العرب في تكرار إنجاز البطل المصري كرم جابر الذي حقق ميدالية ذهبية في دورة أثينا 2004 وفضية في أولمبياد لندن 2012 في المصارعة الرومانية.