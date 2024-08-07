الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تبلغ نهائي الأولمبياد

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بلغت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف نهائي وزن 66 كلغ، وسط جدل حول هويتها الجنسية، الثلاثاء في أولمبياد باريس.

وتغلّبت خليف علىالتايلاندية جانجيم سوانافينغ باجماع الحكام، وضمنت فضية على الأقل عندما تلاقي في النهائي الفائزة بين التايوانية تشين نيين تشن والصينية المصنفة ثانية ليو يانغ.

وبمجرد الإعلان عن فوز إيمان في النزال، انطلقت هتافات هائلة من الجماهير الحاضرة في رولان غاروس، كما قامت الملاكمتان بإبداء الاحترام لبعضهما البعض.

وانتظرت إيمان خليف حتى خروج منافستها من الحلبة قبل أن تبدأ الاحتفال، ثم توجهت بعدها إلى الطبيب لإجراء فحص طبي سريع.

وتجاوزت خليف الأسبوع الماضي الإيطالية أنجيلا كاريني وفي الدور الفائت هزمت آنا لوكا هاموري يوم السبت.

وتطمح النجمة الأولمبية الجزائرية إلى أن تجلب ثاني ميدالية ذهبية لبلادها في الأولمبياد الحالي بعد كايليا نمور الفائزة بذهبية الجمباز.